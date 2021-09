Alblasserdam aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied’; politie mag preventief fouilleren

ALBLASSERDAM • De bebouwde kom van Alblasserdam en het industrieterreinen zijn met ingang van donderdag 2 september 22.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Binnen een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. De maatregel geldt tot en met vrijdag 1 oktober 08.00 uur.

Burgemeester Jaap Paans, de teamchef van de politie en de officier van justitie hebben deze maatregel genomen. Aanleiding zijn de gewelddadige incidenten van de afgelopen twee weken.

Geen beperkingen

Het instellen van het veiligheidsrisicogebied levert geen beperkingen op voor de inwoners van Alblasserdam, meldt de gemeente.

De reden waarom Alblasserdam aangewezen is als veiligheidsrisicogebied, heeft alles te maken met de gewelddadige incidenten, die gelinkt worden aan de geruchtmakende vergisontvoeringszaak.

De politie heeft het dreigingsniveau rondom een aantal woningen omschreven als ‘zeer ernstig’, onder meer omdat er in de nacht van vrijdag 27 augustus op zaterdag 28 augustus een explosief is afgegaan bij de woning aan de Boezem in Alblasserdam. Ook de onderschepte bom en de brand aan de Edisonweg spelen een rol bij het besluit om de veiligheid aan te scherpen in Alblasserdam.

Het besluit geeft de politie meer bewegingsvrijheid om de openbare orde te handhaven. Mogelijk dreigende situaties kunnen sneller en eenvoudiger worden aangepakt.