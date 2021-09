Man uit Amsterdam aangehouden voor onder meer plaatsen explosief in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • In het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht heeft de politie donderdagmiddag opnieuw een aanhouding verricht.

Dit keer gaat het om een 24-jarige man uit Amsterdam. De man werd rond 16.00 uur aangehouden op de Delflandplein in Amsterdam.

Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de explosie op De Boezem en het plaatsen van een explosief op de Merelstraat in Alblasserdam. Zijn auto is in beslag genomen en zijn woning is doorzocht.