Snijplank op warmhoudplaatje zorgt voor woning vol rook in Arkel

ARKEL • Een snijplank op een elektrisch warmhoudplaatje zorgde er donderdagmiddag voor dat een woning in Arkel vol rook kwam te staan.

De brandweer en de politie kwamen na een spoedmelding ter plaatse. De agenten waren er als eerste. Zij constateerden dat het huis vol rook stond.

Omdat het erg gevaarlijk is om een woning vol rook naar binnen te gaan wachtten zij de komst van de brandweer af. De brandweerlieden gingen vervolgens met perslucht naar binnen.



Rookmelders

Daar troffen zij een snijplank op een elektrisch warmhoudplaatje aan die was gaan smeulen. ‘Gelukkig beschikte de woning over goede rookmelders en werden de hulpdiensten tijdig gewaarschuwd en werd erger voorkomen’, meldt de politie via Instagram.