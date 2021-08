Vier maanden na woning nu ook schuur afgebrand in Brandwijk: ‘Ben mijn hobby ook nog kwijt’

• Van de uitgebrande schuur is niet veel meer over.

BRANDWIJK • Een trieste toevalligheid. Iets meer dan vier maanden geleden brandde een woonboerderij aan de Brandwijksedijk in Brandwijk tot de grond toe af en in de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 augustus verwoestte een vuurzee de schuur waar de gedupeerde bewoner veel van zijn gereedschap en machines bewaarde.

Gelukkig verbleven zijn dieren elders op het erf en bleef hij zelf ongedeerd. Toch komt de klap van de tweede brand in zo korte tijd hard aan. “Ik raakte bij de eerste brand mijn persoonlijke eigendommen kwijt en heb nu, bij de tweede brand, veel gereedschappen verloren”, vertelt hij. “Ik ben nu ook nog eens mijn hobby kwijtgeraakt.”

Hij heeft het daags na de brand druk met afspraken met mensen van de verzekering.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Waarschijnlijk is de oorzaak ook niet meer te achterhalen, omdat de vuurzee zo fel was en de schuur volledig verwoest raakte.

“De schuur was bijna volledig van hout”, legt de gedupeerde bewoner uit. Alleen de stenen muren staan er nog van de ruimte in de schuur waar vroeger de melktank heeft gestaan.

De overige schuren en de tijdelijke woonruimte op het erf konden door de brandweer worden gered doordat ze voortdurend nat werden gehouden.