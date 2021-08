‘Schuurbrand’ in Brandwijk wordt opgeschaald naar grote brand

BRANDWIJK • In de nacht van maandag op dinsdag rond 00:45 uur is brand uitgebroken in een schuur aan de Brandwijksedijk in Brandwijk.

Volgens de eerste melding van brandweer ZHZ zou het gaan om een schuur -mogelijk een agararische machineberging- van 10 bij 10 meter.

Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand en niet veel later naar grote brand.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. De schuur valt niet meer te redden, maar geprobeerd wordt om overslag te voorkomen. De naastgelegen schuur wordt door de brandweer nat gehouden.

(later meer)