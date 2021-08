Brandweer blust iets te groot kampvuur in Streefkerk

STREEFKERK • De brandweer van Groot-Ammers heeft zaterdagavond 28 augustus een kampvuur geblust dat uit de hand dreigde te lopen.

De politie had een melding gekregen over het vuur en besloot in overleg met de brandweer om het vuur te beëindigen. Dit werd vakkundig gedaan door de brandweer.

De politie komt het geregeld tegen dat de jeugd een kampvuur maakt. Dit is toegestaan, maar er zijn een paar belangrijke regels. Zo moet het veilig zijn en geen overlast geven voor de omgeving. Er moet blusmateriaal aanwezig zijn en het vuur mag niet zomaar op de grond gemaakt worden.