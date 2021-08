Alsnog onderzoek naar verband tussen brand in Alblasserdam en vergisontvoeringszaak

ALBLASSERDAM • Er is mogelijk tóch een link tussen de inmiddels geruchtmakende vergisontvoeringszaak en de brand die in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 augustus woedde bij het bedrijf Smeets aan de Edisonweg in Alblasserdam.

De politie meldt dat dit toch één van de scenario’s is. Eerder ging de politie er nog vanuit dat de zaken geen verband hadden met elkaar. Zondagmiddag waren Team Brandonderzoek, de forensische opsporing en de recherche aanwezig in het bedrijfspand. Daar is onderzoek gedaan naar de brandstichting.

Inbraakalarm

Op zondag 29 augustus rond 03.30 uur kreeg de politie de melding van een inbraakalarm dat bleef afgaan in het pand aan de Edisonweg. De politie ging er met diverse wagens op af. Er bleek brand te zijn in het bedrijfspand. De brandweer heeft de brand geblust. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting. De politie doet hier onderzoek naar. Of er een verband is met de eerdere incidenten van afgelopen weekend is een van de scenario’s die worden onderzocht.

Eerder deze week vonden er diverse incidenten plaats, die allemaal een link hebben met de vergisontvoeringszaak. Er vond een ontploffing plaats bij een woning aan De Boezem in Alblasserdam en er werd een explosief aangetroffen in de Merelstraat.

Verkeerde man ontvoerd

Aan het begin van de maand werd een man ontvoerd, maar het heeft er alle schijn van dat dit de verkeerde persoon is geweest. De man werd na zes dagen op straat gezet in Delft.

Half augustus meldde een man uit Alblasserdam zich bij de politie, omdat duidelijk werd dat de ontvoerders hem hadden willen ontvoeren. De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een partij cocaïne. Het zou gaan om 1899 kilo die op 28 juli 2021 is onderschept in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen, afkomstig uit Ecuador, en op een schip dat aanmeerde aan kaai 913. De straatwaarde van zoveel kilo cocaïne is ongeveer 95 miljoen euro.