Zware explosie in woning in Alblasserdam; tweede explosief bij andere woning aangetroffen

ALBLASSERDAM • Criminelen hebben in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus 2021 een explosief tot ontploffing gebracht in een woning aan de Boezem in Alblasserdam. Er zijn geen gewonden.

Het betreft de woning die onlangs door de locoburgemeester werd gesloten in de vergisontvoeringszaak.

In de Merelstraat bij een woning ook een explosief aangebracht. Dit explosief is niet afgegaan en is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt. De naastgelegen woningen in de Merelstraat zijn door de hulpdiensten ontruimd.

Voordeur opgeblazen

Rond 01.30 uur was er een zware dreun te horen in de Boezem, in de wijk Waterland in Alblasserdam. Buurtbewoners zagen direct dat het goed mis was en belden 112. De voordeur van een woning bleek te zijn opgeblazen, diverse ruiten waren eruit geknald en in de woning is een grote ravage ontstaan met onder andere schade aan de keuken.

De woning in de Boezem werd onlangs gesloten door loco-burgemeester Kraijo. Dit heeft te maken met de geruchtmakende vergisontvoering die donderdag 5 augustus 2021 plaatsvond in het plaatsje Cruquius. In Cruquius werd een 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd. Het heeft er alle schijn van dat de ontvoerders de verkeerde persoon hadden meegenomen. Een week later is de ontvoerde man in Delft aangetroffen.

Later werd duidelijk dat de ontvoerders de 59-jarige bewoner uit de Boezem hadden willen kidnappen. Deze man meldde zichzelf bij de politie. Onlangs werd om dezelfde reden een woning aan de Merelstraat gesloten.

Getuigen

Bij het onderzoek zijn door de politie sporten veiliggesteld.

Heeft u iets gezien op De Boezem of Merelstraat vrijdagavond of zaterdag nacht? Heeft u camerabeelden of andere informatie wat van belang is voor het onderzoek en heeft u nog niet gesproken met agenten? Bel dan de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem 0800-7000.

(bron: ZHZ Actueel)