91-jarige fietser overleden aan verwondingen na aanrijding op N214

BLESKENSGRAAF/WIJNGAARDEN • De 91-jarige man uit Bleskensgraaf, die zaterdagmiddag in botsing kwam met een auto, is afgelopen maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De man fietste zaterdag 21 augustus tegen de achterkant van een auto. Dit gebeurde bij de rotonde van de Wervenkampweg/N214. De man viel en kwam op zijn hoofd terecht. In het ziekenhuis is hij maandag aan zijn verwondingen bezweken.