Fietser uit Bleskensgraaf (91) ernstig gewond bij aanrijding op rotonde N214

BLESKENSGRAAF/WIJNGAARDEN • Een 91-jarige man uit Bleskensgraaf is zaterdag 21 augustus ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N214. De man fietste vanaf de Wervenkampweg in Bleskensgraaf de rotonde bij de N214 op. Hij werd daarbij aangereden door een automobilist.

De man kwam op straat terecht en raakte ernstig gewond. Hij is door ambulancepersoneel en het team van een traumahelikopter gestabiliseerd.

De man is daarna met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Van de automobilist die met de fietser in aanrijding kwam is een verklaring afgenomen.

Verkeersongevallenspecialisten van de politie hebben onderzoek naar de toedracht van het ongeval gedaan.