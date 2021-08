Hulpverleners tillen gevallen vrouw van plezierjacht op de Linge in Arkel

ARKEL • Hulpverleners hebben woensdagavond in Arkel een vrouw van een plezierjacht op de Linge getild. De vrouw was ’s avonds op het jacht van een trapje gevallen. Ze had vermoedelijk letsel aan haar heup en pols.

Ambulancepersoneel wilde de vrouw rond 23.00 uur naar het ziekenhuis brengen. Daarvoor moest echter een kilometer worden overbrugd vanaf de Linge naar het Kerkeind in Arkel, waar de ambulance stond.

Met hulp van de brandweer en politie werd de vrouw in een vacuümmatras gelegd en naar de ambulance getild. De vrouw is daarna naar het ziekenhuis in Gorinchem overgebracht.

(bron: ZHZ Actueel)