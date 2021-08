Politie zoekt getuigen van bijtincident met een hond in Gorinchem

GORINCHEM • De politie is op zoek naar getuigen van een bijtincident met een hond in de Busschieterstraat in Gorinchem.

Het incident vond plaats tussen 13.15 en 13.30 uur. Een oudere man is hierbij gebeten in zijn hals en het gezicht. De gegevens van de eigenaar zijn bij de politie bekend. De man ligt nog in het Beatrixziekenhuis, waar hij wordt behandeld van zijn verwondingen.

Van dit feit is aangifte gedaan en de politie is nu nog op zoek naar getuigen die het voorval hebben zien plaatsvinden. “Veel mensen zijn na het incident op locatie geweest, maar we zijn specifiek op zoek naar de getuigen die het incident hebben zien gebeuren”, meldt de politie.

Mensen die meer informatie hebben, worden verzocht de politie te benaderen via Instagram of via telefoonnummer 0900-8844.