‘Alblasserdamse zakenman zou eigenlijke doelwit zijn geweest van vergisontvoering’

ALBLASSERDAM • Een 59-jarige zakenman uit Alblasserdam zou het eigenlijke doelwit zijn geweest van de vergisontvoering die al ruim een week in het nieuws is in Nederland. Dat melden de Telegraaf-journalisten Marcel Vink en Mick van Wely zondag.

De woning in Alblasserdam waar het doelwit van de ontvoering verbleef, is in opdracht van burgemeester Jaap Paans verzegeld door de politie. Daarnaast wordt het huis voortdurend in de gaten gehouden.

De 55-jarige Alblasserdammer woont op papier overigens in Zwitserland. In zijn plaats werd in het Noord-Hollandse Cruquius iemand anders in een rood Mercedes-busje getrokken. Deze man is inmiddels in Delft door de kidnappers vrijgelaten.

