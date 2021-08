Grote politieactie in Nieuw-Lekkerland na dreiging vanwege verwarde man

NIEUW-LEKKERLAND • De politie is zaterdagochtend 14 augustus met een groot aantal eenheden met spoed naar de Planetenbuurt in Nieuw-Lekkerland gegaan, nadat er een melding binnenkwam over een verwarde man die mogelijk gewapend was.

De agenten verzamelden in de omgeving, trokken kogelwerende vesten aan en gingen naar de locatie waar de jongeman zich ophield.

De Nieuw-Lekkerlander kon uiteindelijk door de politie worden meegenomen. Niemand raakte gewond.

De jongeman, die waarschijnlijk een psychose had, krijgt hulp. Of er inderdaad nog een wapen is aangetroffen, is nog onduidelijk.