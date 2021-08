Scooterrijder raakt zwaargewond na val van dijk in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Een scooterrijder uit Gorinchem is zaterdagavond 7 augustus zwaar gewond geraakt nadat hij bij een eenzijdig ongeval van een dijk reed in Hoogblokland.

Het ongeval vond even voor 22.00 uur plaats op de Groeneweg. De man raakte van de weg en viel vanaf de dijk enkele meters naar beneden. Ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De scooterrijder, die onder invloed van alcohol was, bleek in ieder geval een flinke hoofdwond te hebben opgelopen. Het slachtoffer is na behandeling naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht.