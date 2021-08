Jongeren rennen in blote billen door tuinen in Oud-Alblas en krijgen bekeuring

OUD-ALBLAS • Jongeren hebben in de vroege zondagochtend een ‘schuttingrace’ door tuinen en over wegen in Oud-Alblas gedaan.

Een schuttingrace houdt in dat men zo snel mogelijk door achtertuinen heen rent en over schuttingen heen klimt. De jongeren deden dit in een ondergoed en soms in blote billen.

De politie kreeg, na een drukke nachtdienst, bijzondere meldingen vanuit Oud-Alblas. “Ze waren bezig met een zogenoemde schuttingrace. De jongens zijn bekeurd voor baldadigheid en zijn naar huis gestuurd,” zo laten de agenten van de nachtdienst weten.

(bron: ZHZ Actueel)