File door kapotte vrachtwagen op A15 bij Sliedrecht

SLIEDRECHT • Op de A15 bij Sliedrecht-Oost zorgde een kapotte vrachtwagen vrijdagochtend voor vertraging.

Het voertuig kwam stil te staan op de rijbanen in de richting van Gorinchem. Er was ook schade aan de rimpelbuisobstakelbeveiliger. ‘We zijn hier nog de hele ochtend mee bezig’, meldde Rijkswaterstaat via Twitter.