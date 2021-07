Botsingen en mishandeling op A15 bij Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Meerdere voertuigen botsten woensdagavond op elkaar op de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam. Ook vond er een mishandeling plaats.

Een bestelauto met daarachter een trailer gevuld met kaas schaarde in de loop van de avond op de A15. Vervolgens reed daar een andere bestelwagen tegen aan. Enkele minuten later vond er in de file nog een aanrijding plaats.



Alle personen werden onderzocht door ambulancepersoneel. Daaruit bleek dat er een conflict was geweest, waarbij de bestuurder van de kaaswagen was mishandeld. Er werd vervolgens aangifte gedaan en een verdachte aangehouden.

De politie bracht deze persoon naar het bureau in Dordrecht om te worden verhoord. Het verkeer liep flinke vertraging op.