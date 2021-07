Kind bewusteloos na val uit fietszitje in Giessenburg

GIESSENBURG • Een kind raakte woensdagmiddag gewond bij een val met de fiets in Giessenburg.

Dit gebeurde aan de Damseweg. De politie en een ambulance gingen ter plaatse vanwege een melding dat er een kind buiten kennis zou zijn na een val uit een fietszitje.

Het ging om een gezin met drie kinderen, dat op vakantie is in de Alblasserwaard. Ze waren bezig de omgeving met de fiets te verkennen. Bij het draaien kwamen de vader en moeder ten val, waardoor twee kinderen met hun hoofden het asfalt raakten. Eén van de twee verloor het bewustzijn.



Hersenschudding

Uit onderzoek bleek dat het jonge slachtoffer vermoedelijk een hersenschudding heeft opgelopen. Samen met de moeder ging het kind voor onderzoek naar het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. De politie bracht de vader met de twee andere kinderen terug naar hun vakantieadres.