Politie vernietigt zes hennepplanten in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De politie vernietigde in Nieuw-Lekkerland vrijdag zes hennepplanten.

Ze troffen deze na een melding aan in de achtertuin van een woning. ‘Je mag geen enkele hennepplant hebben’, licht de politie via Instagram toe. ‘Iedereen denkt dat je vijf planten mag hebben. Dat is dus niet zo.’

Bij vijf planten volgt er namelijk een officiële waarschuwing en krijgt de eigenaar de volgende keer een boete. De planten worden altijd vernietigd.