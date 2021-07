Automobilist rijdt met volle snelheid rechtdoor op rotonde Goudriaan; forse schade

GOUDRIAAN • Een automobilist reed vrijdagochtend met volle snelheid rechtdoor op de rotonde in de Gorissenweg in Goudriaan en vernielde daarbij de bebording op het kruispunt.

De bebording vloog door de klap in het rond. Een tegemoetkomende bestuurder zag deze stukken op zich af vliegen en kon de andere personenauto maar net ontwijken. Ook zijn auto raakte fors beschadigd.



Tegen de bestuurder die rechtdoor ging op de rotonde werd een onderzoek ingesteld naar het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Daarbij is geen overtreding gebleken. Volgens de bestuurder was er een probleem met zijn remmen.