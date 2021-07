Politie start zoekactie naar W.M. Verschoor (37) uit Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De politie startte maandagmiddag een zoekactie naar W.M. Verschoor (37) uit Nieuw-Lekkerland.

Hij rijdt in een zwarte Opel Zafira met het kenteken PJ 985 T. De man verliet rond 13.00 uur in overspannen toestand de woning. Hij is 1,80 meter lang, heeft een gezet postuur, is kaal, heeft een bruin-rode baard en bruine ogen. Hij is gekleed in een korte blauwe broek en een blauwe polo. De politie vraagt degenen die hem of zijn auto zien om 112 te bellen.