Ruzie tussen ballonvaarders en boer in Goudriaan; politie deelt boetes uit

GOUDRIAAN • De politie deelde zondagavond boetes uit bij een ruzie tussen ballonvaarders en een boer in Goudriaan.

Het conflict ontstond na de landing van een klein model luchtballon in een Goudriaans weiland. Het land behoort tot een agrariër die al vaker had aangegeven hier geen prijs op te stellen. Dit was echter niet bekend bij deze luchtvaartmaatschappij. Normaal gesproken zijn zulke locaties als ‘no go’ aangegeven in een app.

Het mondde uit in een ruzie waarbij de gemoederen hoog opliepen. In eerste instantie mocht de luchtballon lopend vanaf het weiland verplaatst worden. Eén van de aanwezigen besloot toch het weiland in te rijden om met behulp van anderen de ballon in te laden, dit mede gezien de omvang van de ballon. De boer was hier niet van gediend en blokkeerde de toegangsweg naar het weiland.



Bekeuringen

Na ruim twee uur in gesprek te zijn geweest bij het conflict zijn er door de aanwezige agenten een aantal bekeuringen uitgeschreven voor het zich bevinden op verboden grond in strijd met de afgesproken voorwaarden. Hierop heeft de boer zijn auto verplaatst en kon ieder zijn weegs.



‘Voor de twee passagiers was dit in ieder geval een avond om nooit te vergeten en was men wat later thuis dan gepland’, meldt de politie via Instagram. ‘Ook wij als politie zien gelukkig dat zulke situaties meestal in goed overleg over en weer word opgelost. Nu verliep dit helaas anders.’