Vrachtwagen met oud ijzer kantelt op toerit A27 naar A15 bij Gorinchem

GORINCHEM • Op de toerit van de A27 naar de A15 is maandagochtend een vrachtwagen met oud ijzer gekanteld.

De bestuurder raakte daarbij licht gewond en werd ter plaatse behandeld door personeel van de ambulance.

Het ongeval is ontstaan door een technische of menselijke fout, daar doet de politie nog onderzoek naar. “Al met al is dit ongeval goed afgelopen. Het had veel ernstiger kunnen aflopen”, concludeert de politie in ieder geval.

Omdat de weg afgesloten moest worden om de boel op te ruimen, zorgde dit voor een verkeerschaos.