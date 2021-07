Vrouw uit Papendrecht gewond bij botsing op Zijdeweg, politie op zoek naar veroorzaker ongeval

OUD-ALBLAS • Een 31-jarige vrouw uit Papendrecht is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Zijdeweg tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland. De politie is op zoek naar de veroorzaker van het ongeval, die is doorgereden.

De vrouw reed met haar auto over de 80-weg. Vanuit de tegenovergestelde richting kwam een auto met daarachter een aanhanger. Op die aanhangwagen stonden onder meer een graafmachine en een trilplaat.

De bestuurder van deze auto met aanhanger moest, zoals het er nu naar uitziet, remmen voor een automobilist die vanaf de Heiweg de Zijdeweg op reed.

Door het remmen, schaarde de aanhanger, die daardoor op de andere weghelft terecht kwam. De vrouw uit Papendrecht kwam in botsing met de aanhanger. Door de klap belandde haar auto met de achterkant in de sloot. De andere auto kwam aan de andere kant in een sloot terecht.

De automobiliste heeft in ieder geval beenletsel, een pijnlijke heup en last van duizeligheid. De vrouw is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De man uit de andere auto bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 17.25 uur. De politie, brandweer en ambulancedienst kwamen ter plaatse voor hulp. De weg is nog lange tijd afgesloten geweest in verband met sporenonderzoek.

Het ongeval is gefilmd met de dashcam van een Tesla. De politie heeft deze beelden veiliggesteld. Er wordt nog gezocht naar de bestuurder die vanaf de Heiweg de Zijdeweg op reed.

(bron: ZHZ Actueel)