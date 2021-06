Politie haalt automobilist die drugs gebruikt van de weg in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De politie heeft vrijdagavond een beginnend bestuurder gepakt in Nieuw-Lekkerland, die drugs gebruikte terwijl hij achter het stuur zat.

Tijdens de surveillance zagen agenten een voertuig rijden in Nieuw-Lekkerland die wat vreemd reageerde toen hij de politieauto in de gaten kreeg. De bestuurder stopte namelijk ineens met rijden en bleef stilstaan op de weg. “Toch maar even een controle uitgevoerd”, reageerde de politie.

Al snel bleek de beginnende bestuurder drugs gebruikt te hebben en na een speekseltest gaf de test dit ook aan. De bestuurder werd aangehouden en voorgeleid bij de hulp officier van justitie. De Farr-arts kwam langs om bloed af te nemen. Het bloed van de bestuurder wordt opgestuurd naar het lab voor onderzoek.