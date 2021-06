De vermiste Joke Reinhard uit Leerbroek is weer gevonden

LEERBROEK/BUNNIK • De sinds maandag 21 juni vermiste Joke Reinhard (64) uit Leerbroek is op zaterdag 26 juni weer terecht.

Dat schrijft haar familie op social media. “Na vijf zware dagen is mijn moeder gevonden. Iedereen bedankt voor het massaal delen. Zij is uiteindelijk gevonden in Bunnik”, schrijven familieleden op Facebook. De vrouw werd in goede gezondheid aangetroffen.

Op het online sociaal platform deelde de familie geregeld updates over de zoektocht naar de vrouw, die met een elektrische fiets vanuit huis vertrokken was en enkele malen gesignaleerd zou zijn geweest in Gorinchem. De berichten werden veel gedeeld en er werd met veel mensen gezocht in onder meer Gorinchem, maar zonder resultaat.

De familie bedankt met name de politie op Facebook voor hun rol in de opsporing van de vrouw.