Man gewond bij bedrijfsongeval IHC Kinderdijk

KINDERDIJK • Een man is maandagochtend 21 juni gewond geraakt bij een bedrijfsongeval in één van de hallen bij scheepsbouwer IHC aan de Smitweg in Kinderdijk.

De man kwam rond 07.45 uur ten val op een zogenoemde sectie van een schip. De ambulancedienst en het mobiel medisch team van de traumahelikopter werden opgeroepen.

Omdat de ongevalslocatie mogelijk moeilijk bereikbaar zou zijn, werden uit voorzorg de brandweer van Nieuw-Lekkerland en de hoogwerker van brandweer Papendrecht opgeroepen. Intussen verleenden de bedrijfshulpverleners van IHC eerste hulp aan de man.

De brandweer heeft de ambulancedienst geassisteerd. De locatie bleek uiteindelijk redelijk goed bereikbaar te zijn. De gewonde man is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.