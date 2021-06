Brandweerman krijgt balk tegen hoofd na redding koe uit gierkelder in Brandwijkse stal

BRANDWIJK • Een brandweerman is zaterdag 19 juni gewond geraakt aan zijn hoofd bij het redden van een koe uit een gierkelder in een stal aan de Donkseweg in Brandwijk.

De brandweer werd in de tweede helft van de ochtend opgeroepen voor een dier in nood. Een koe was in de dierkelder gevallen en moest hieruit gehaald worden. De brandweerlieden waren een tijd bezig, maar wisten de klus te klaren.

Tijdens het opruimen van de spullen kreeg een brandweerman een balk tegen zijn hoofd, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid weten. Omdat er medische hulp nodig was, werd een ambulance opgeroepen. De brandweerman is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.