Automobiliste slaat over de kop in Arkel, maar komt met de schrik vrij

ARKEL • Een bestuurster van een auto is donderdagmiddag in Arkel de macht over het stuur verloren en over de kop geslagen.

De automobiliste reed omstreeks 14.15 uur over het Kerkeind vanuit Gorinchem richting Arkel, toen het ter hoogte van de Koepelkerk mis ging. De vrouw probeerde tijdens het rijden drinken te pakken en raakte met haar voertuig de betonnen rand langs de weg. De auto sloeg over de kop en kwam onderaan aan de dijk tot stilstand.

Politie, brandweer en de ambulancedienst werden met spoed gealarmeerd. De bestuurster kon uiteindelijk zelf uit het over de kop geslagen voertuig kruipen en kwam met de schrik vrij. Na een check door ambulancepersoneel is de vrouw thuisgebracht.

De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen.

(bron: ZHZ Actueel)