Politie zoekt tevergeefs naar drugslab in woning in Langerak

LANGERAK • Politie heeft in de nacht van zondag 13 op maandag 14 juni tevergeefs gezocht naar een drugslaboratorium in een woning aan de Lekdijk in Langerak.

Bij de politie was informatie naar boven gekomen dat er in de woning drugs gemaakt zou worden. Omdat het om een drugslab zou gaan, stonden een ambulance, de brandweer en het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie paraat.

Even na middernacht viel de politie het pand binnen. “Na grondig zoeken was er uiteindelijk niets dat wees op een drugslab,” laat een politiewoordvoerder weten.