Hulpdiensten redden vrouw uit de Lek bij Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Hulpdiensten hebben donderdagochtend een vrouw gered uit de rivier de Lek bij Nieuw-Lekkerland. De vrouw werd gezien door een schipper. Niet veel later kwamen politie, brandweer, ambulancedienst met spoed ter plaatse voor hulp.

De brandweerlieden hebben de Nieuw-Lekkerlandse, die nog voor een deel in het water stond, uit de rivier gehaald en via het dijktalud richting de ambulance gebracht. De vrouw is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de reddingsactie waren onder meer het wateroppervlaktereddingsteam en de duikers van de brandweer betrokken. Verder werden ook de waterpolitie en de KNRM ingezet.

Hoe de vrouw te water is geraakt, was vanochtend bij de brandweer nog onbekend.

(bron: Alblasserdamnieuws.nl)