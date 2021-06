Omstanders helpen te water geraakte fietser in Streefkerk

STREEFKERK • Omstanders hebben zondagmiddag een te water geraakte fietser geholpen in Streefkerk.

De man was niet goed geworden en was onbedoeld de sloot in gereden. Er waren behulpzame fietsers, wandelaars en bewoners die de man direct te hulp schoten. Zelf kon hij namelijk niet meer op de kant komen vanwege de steile en zachte berm.

De hulpdiensten werden gealarmeerd en de ambulance kwam ter plaats om de fietser na te kijken. Uiteindelijk werd besloten dat de fietser voor verder onderzoek naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Mensen die geholpen hadden om de man aan de kant te krijgen, brachten zijn fiets bij zijn vriendin.

“Wij werden heel erg blij van alle hulp die deze man kreeg”, reageert de politie op Instagram. “Prachtig om te zien dat er mensen zijn die direct overgaan tot actie!”