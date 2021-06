Politie zoekt jongeren na brandstichting op brug in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 juni is op de Jacob Kortelandbrug in Oud-Alblas, ter hoogte van de Brugstraat brand gesticht.

Buurtbewoners hoorden en zagen eerst diverse voertuigen bij de brug. Jongeren sprongen in het water. Later werden er pallets op de brug gelegd en in brand gestoken. Buurtbewoners belden 112.

De politie en de brandweer kwamen ter plaatse. Intussen hadden buurtbewoners het vuur al grotendeels geblust met een tuinslang.

De politie heeft in de omgeving gezocht naar de daders. Er werd uiteindelijk niemand aangetroffen, waarvan zeker was dat diegene bij de brandstichting betrokken was.

Wel werd er nog een paar schoenen en wat kleding aangetroffen.