Drie dagen na opening al inbraak in Vakantiepark Molenwaard

OTTOLAND • In de nacht van zondag op maandag werd ingebroken bij Vakantiepark Molenwaard in Ottoland.

Het vakantiepark was de vrijdag ervoor officieel opengegaan. De daders breken een raam open en namen twee kluizen mee. Deze werden later in de omgeving weer gevonden. De politie heeft de zaak in onderzoek en roept mensen die iets verdachts gezien of gehoord hebben op zich te melden via 0900-8844.