Vernielingen bij speeltuin De Schommel in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 mei zijn er ongewenste bezoekers geweest in speeltuin De Schommel in Molenaarsgraaf. Er werden diverse vernielingen aangericht.

Het informatiebord is in de sloot beland en er zijn diverse spullen omgegooid. Het bestuur van de speeltuin is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. “Zo kunnen we dit in de toekomst hopelijk voorkomen”, laten ze weten op Facebook.