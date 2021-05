NL-Alert voor Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Alblasserdam vanwege grote brand in Lekkerkerk

LEKKERKERK • In Lekkerkerk is zondagochtend een zeer grote brand ontstaan bij een houthandel die is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Van Markenstraat. De rookpluim is in de wijde omgeving te zien.

De brandweer is met meerdere pelotons bezig met blussen. Inmiddels is opgeschaald naar grip 1. Inwoners van Lekkerkerk en omstreken hebben een NL-Alert ontvangen van Veiligheidsregio Hollands Midden, met de boodschap om ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. De brandweer voert metingen uit om te controleren of er schadelijke stoffen vrijkomen.

Filmpje van onze fotograaf Stephan Tellier van blussen van brand in #Lekkerkerk. #hetkontakt pic.twitter.com/7E0RN0fzAu — Floris Bakker (@BakkerFloris) May 30, 2021

Het NL-Alert is ook van toepassing op onder meer Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Alblasserdam.



Bijschrift -

Foto: AS Media

#Lekkerkerk #brand De rookpluim van de brand brengt verbrandingsresten met zich mee. Opruimen kan door het materiaal weg te spuiten en schoonmaken met water en zeep. Trek handschoenen aan voordat u het materiaal in de afvalcontainer restafval gooit. https://t.co/u6uYBgtytw — Jaap Paans (@BgmPaans) May 30, 2021

De roetdeeltjes die naar beneden dwarrelen, kunnen later worden opgeruimd met handschoentjes; vieze spullen kunnen worden schoongemaakt met water en zeep.

UPDATE 07:29: De brand is nog niet onder controle, meldt de Veiligheidsregio Midden Holland. De brandweer is stoplijnen aan het creëren om de brand in te perken. Het doel van de brandweer is om uitbreiding en overslag van de brand te voorkomen.

Kerkdiensten gaan niet door

In afstemming met de kerken is besloten om de zondagsdiensten van de Evangelisatiekerk, Ichtuskerk en Grote Johannuskerk niet door te laten gaan. Dit in verband met de zeer grote brand bij een houthandel in Lekkerkerk.

UPDATE 09:00 uur: De brand bij de houthandel is voorlopig nog niet onder controle. De brandweer zet vol in op het voorkomen van uitbreiding en overslag. Door de veranderende windrichting kan er op verschillende plekken rookoverlast zijn.

UPDATE 09:15 UUR: Het bedrijfsverzamelgebouw in Lekkerkerk is zodanig instabiel dat de brandweer om veiligheidsredenen niet naar binnen- of op het dak kan. Wel lijkt uitbreiding van de brand te kunnen worden voorkomen.