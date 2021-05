Stroomuitval door brand in transformatorhuisje Hoogblokland

• Rookontwikkeling in transformatorhuisje langs de Bazeldijk in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De brandweer van Meerkerk is zaterdagavond uitgerukt voor rookontwikkeling in een transformatorhuisje langs de Bazeldijk in Hoogblokland.

Ook medewerkers van Stedin gingen ter plaatse.

Vanwege het brandje, dat binnen een halfuur onder controle was, kwamen namelijk zo’n 200 huishoudens zonder stroom te zitten. Rond 21:30 uur werd er nog gewerkt aan het herstel.