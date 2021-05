Politie deelt maar twee bekeuringen uit bij snelheidscontroles in Molenlanden

MOLENLANDEN • Tijdens drie snelheidscontroles in de gemeente Molenlanden heeft de politie op donderdag 27 mei maar twee bekeuringen hoeven uitdelen. “Een groot compliment”, vindt de politie.

Bij deze twee bekeuring lag de snelheid overigens ook echt ver boven de toegestane snelheid. De controles werden uitgevoerd in het kader van de themaweek over snelheid en vond plaats op drie verschillende locaties in Molenlanden.