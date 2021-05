Poolse auto zonder eigenaar van de A27 gehaald door politie

VIJFHEERENLANDEN • De politie heeft op zondag 23 mei een Pools voertuig van de snelweg A27 gehaald die niet geregistreerd stond en niet verzekerd was.

Het voertuig zonder eigenaar reed richting het zuiden, werd aangehouden en is in beslag genomen door de politie. De Officier van Justitie gaat een beslissing nemen over wat er moet gebeuren met het voertuig.