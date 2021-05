Automobilist onder invloed van drugs in Oud-Alblas aangehouden

OUD-ALBLAS • Een automobilist die onder invloed van drugs toch achter het stuur was gekropen werd in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in Oud-Alblas.

Agenten hielden hem rond 4.00 uur staande op de Bosweg. Bij de bestuurder werd een controle op het gebruik van drugs gedaan middels een speekseltest. De automobilist testte positief op THC-gebruik. Hij werd aangehouden en voorgeleid bij een officier van justitie. Het bloed wordt voor nader onderzoek opgestuurd.



Na controle bleek de bestuurder nog de nodige hoeveelheid hasj bij zich te hebben. Bij de bijrijder werd een pony-pack met vermoedelijk cocaïne aangetroffen. Dit is in beslag genomen en zal worden vernietigd. ‘Zoals eerder vermeld controleren wij vaak op het gebruik van drugs in het verkeer’, deelt de politie mee.