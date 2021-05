Stopcontact vat vlam in woning in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De brandweer heeft op zaterdagavond 1 mei een brandje geblust in een woning aan de Hofwegen in Bleskensgraaf

De brand brak uit in een aanbouw van de woning. Het stopcontact waaraan de frituurpan was aangesloten, had vlam gevat. De brandweer was ter plaatse op het vuur te doven.