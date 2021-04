Vermiste vrouw (58) uit Meerkerk weer terecht

MEERKERK • In Meerkerk wordt een 58-jarige vrouw vermist, meldt politie Vijfheerenlanden vrijdagavond even na 21:30 uur via Burgernet.

Het betreft een blanke vrouw met kort blond haar. Ze draagt een bril en een fel blauwe jas.

UPDATE 21:55 uur: De vermiste vrouw is weer terecht.

Tips? Bel 112.