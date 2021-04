Gemeente Gorinchem sluit horecazaak na illegale gokpraktijken

GORINCHEM • De gemeente Gorinchem heeft op woensdag 28 april een horecabedrijf aan de Franklinweg gesloten omdat er illegaal gegokt werd. Ook werd een fors geldbedrag aangetroffen, dit is in beslag genomen.

Op basis hiervan is een deel van het pand per direct gesloten. De spoedsluiting is in ieder geval voor de duur van maximaal twee weken. In deze tijd wordt onderzoek gedaan naar alle feiten en omstandigheden en zal bepaald worden of er een nadere bestuurlijke maatregel wordt opgelegd.

Burgemeester Reinie Melissant: “Gorinchem moet een veilige stad zijn om te wonen en werken. Voor iedereen. Hiervoor hebben we spelregels (wet- en regelgeving). De meeste inwoners en ondernemers houden zich hieraan. Dat is fijn, want samen maken we de stad! Maar de mensen die zich hier bewust niet aan houden, pakken we als overheid gezamenlijk aan. Bij ernstige overtredingen grijp ik meteen in. Zo komt er een einde aan de bekendheid en het gebruik van het pand voor illegale activiteiten.”

Ondermijning

Illegaal gokken is een vorm van ondermijning. Er is geen zicht op personen die gokken, wat het bestrijden van gokverslavingen lastig maakt. Bovenal hoort dit niet thuis in een horecabedrijf. Illegaal gokken is een voorbeeld van een verweving van onder- en bovenwereld en niet mogelijk zonder gebruik te maken van legale voorzieningen uit de bovenwereld.

Daarnaast tast het de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat in Gorinchem aan. Het brengt een openbare orde- en veiligheidsrisico mee voor zowel de nabije (leef)omgeving van het pand waarin illegaal gegokt wordt als voor de bezoekers van het pand/bedrijf.

Het onderzoek en de sluiting vonden plaats in samenwerking met de politie en het ROBT/RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum, de regionale partner bij de aanpak ondermijning). Aanleiding voor de controle waren signalen van illegale activiteiten.