Jongeren in Hoornaar delen boete na ‘niet zo handige actie’

HOORNAAR • Een voor de politie bekende jeugdgroep heeft op Koningsdag een boete voor het hangen aan een voertuig samen betaald.

Dat melden de wijkagenten die in het oosten van Molenlanden actief zijn. De jeugdgroep trok de aandacht van de politie ‘door een klein beetje domme actie’, zoals de politie het op Instagram omschreef. Ze hingen aan een voertuig.

Toen ze werden aangesproken op hun actie, zagen ze ook wel in dat het niet zo handig was. “Zoals goede vrienden doen, beloofden ze de bestuurder de boete te delen!”, schrijft de politie tot besluit in het Instagrambericht.