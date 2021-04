Brandweer blust kampvuurtje bij de Oude Nes in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De brandweer heeft maandagavond 26 april een kampvuur geblust dat aangestoken was met takken van bomen bij de Oude Nes in Oud-Alblas.

De politie was er na een melding een kijkje gaan nemen en zag dat het kampvuur onbeheerd was achtergelaten.

De brandweer werd gealarmeerd, die het vuur heeft uitgemaakt.

De politie is niet te spreken over de vernielingen aan de bomen en het vuur dat onbeheerd is achtergelaten.