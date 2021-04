Grote uitslaande brand verwoest woonboerderij in Brandwijk

• Uitslaande brand in een woonboerderij aan de Brandwijksedijk in Brandwijk.

BRANDWIJK • Sinds woensdagochtend even na zes uur woedt er een uitslaande brand in een woonboerderij aan de Brandwijksedijk in Brandwijk. Door de brandweer is opgeschaald naar 'grote brand'.

Het betreft een woning met een rieten kap, waardoor het vuur snel om zich heen kon grijpen. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling.

Beeld van een half uur geleden van de brand in Beandwijk vanaf de andere kant. (Video Jeroen Verbueken) pic.twitter.com/QP2I8MnYlq — Albert Sok (@AlbertSok) April 21, 2021

Het pand kan als verloren worden beschouwd. Meerdere blusvoertuigen zijn ter plaatse, waaronder een specialistisch team voor het blussen van rieten daken.

Brand verwoest boerderij aan Brandwijksedijk in Brandwijk. pic.twitter.com/WKPmFG2INl — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) April 21, 2021

De bewoners, die het pand tijdig konden verlaten en niet gewond zijn geraakt, zijn door het ambulancepersoneel nagekeken.

Iets voor 07:15 uur bevestigt de brandweer dat de woonboerderij niet kon worden gered en dat is begonnnen met het nablussen.

#Brandwijk #Brandwijksedijk Ondanks de snelle inzet met meerdere eenheden is de brand zo hevig geweest dat de woning niet gered kon worden. Wij zijn overgegaan tot nablussen. Naast rook dwarrelen er ook rietdeeltjes in de lucht. https://t.co/MXqBgyJuxb — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) April 21, 2021

(later meer)

#Brandwijk #Brandwijksedijk wij zijn ingezet bij een woningbrand waarbij het rietendak ook in brand is geraakt. Naast meerdere blusvoertuigen is ook een specialistisch team voor het blussen van rietendaken uitgerukt. https://t.co/f9t2AfM6lH — Veiligheidsregio ZHZ (@VRZHZ) April 21, 2021



• Uitslaande brand in een woonboerderij aan de Gijbelandsedijk in Brandwijk. - Foto: ZHZ Actueel