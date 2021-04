Politie rijdt na inbraak in Noordeloos daders klem in Schelluinen

SCHELLUINEN/NOORDELOOS • Twee inbrekers werden maandagmiddag meteen na een inbraak in Noordeloos in Schelluinen klemgereden en aangehouden door de politie.

Vanuit Noordeloos kreeg de politie een melding van een inwoner dat er bij de buren was ingebroken. De melder had gezien dat de verdachte zojuist met de auto van zijn buren was weggereden.

Door snel te handelen en 112 te bellen konden de agenten posities innemen om te zien of zij de gestolen auto nog voorbij zagen rijden.



Politiehelikopter

Wat hielp was dat de politiehelikopter in de buurt was. Binnen korte tijd werd het gestolen voertuig vanuit de lucht gespot door de collega’s van de politiehelikopter.

Te zien was dat de verdachte de gestolen auto parkeerde en instapte in een andere auto die was aan komen rijden. Door aanwijzingen vanuit de lucht werd de auto met daarin de twee verdachten van 26 en 22 jaar oud klem gereden in Schelluinen



Recherche

Zowel de auto die was gestolen als de auto waarin de verdachten werden aangehouden is in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachten werden aangehouden en gebracht naar het politiebureau in Dordrecht. De recherche zal deze zaak verder oppakken.