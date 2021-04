Wijngaardsesteeg in Bleskensgraaf even afgesloten vanwege olieplas

BLESKENSGRAAF • De Wijngaardsesteeg in Bleskensgraaf is zondag 4 april enige tijd afgesloten geweest vanwege een olieplas op de weg.

Een bestuursters van een auto had door onbekende oorzaak haar carter lek gereden. De bestuurster regelde alles en ging weg. De auto zou weg getakeld worden. Door het lekke carter was er echter over de gehele breedte een olieplas ontstaan. Dat werd gemeld door de bestuurster. De politie heeft daarop de Wijngaardsesteeg aan beide zijden afgezet in afwachting van de wegbeheerder Waterschap Rivierenlandschap. De rekening hiervan gaat naar de veroorzaker.

De politie adviseert in dergelijke gevallen om niet bij het ongeval weg te gaan, maar te wachten tot hulpdiensten gearriveerd zijn. Wie toch weggaat en er gebeurt een ongeval door het gladde wegdek, dan is de veroorzaker aansprakelijk.