Overleden man aangetroffen in woning Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • In een woning aan de Prins Bernhardweg in Oud-Alblas is zaterdag 3 april een overleden man aangetroffen. De Oud-Alblasser lag er, zoals het er nu naar uitziet, al enkele dagen. De politie gaat uit van een natuurlijke dood.

De politie heeft, na een tip, de woning rond 18.00 uur geopend en de man aangetroffen. Vervolgens werd onderzocht hoe de man was overleden. Inmiddels heeft een woordvoerder van de politie zaterdagavond laten weten dat het om een natuurlijke dood gaat.